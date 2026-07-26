بدء المقابلات الشفوية للناجحين في مسابقة الوظائف الإدارية بوزارة التربية ‏

دمشق-سانا‏

باشرت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات اليوم الأحد، إجراء ‏المقابلات الشفوية للمرشحين الناجحين في الامتحان النظري لمسابقة التعيين ‏الخاصة بالوظائف الإدارية، وذلك في إطار استكمال إجراءات التعيين، ورفد ‏القطاع التربوي بالكفاءات الإدارية المؤهلة.‏

وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم عبد الكريم القادري، ‏في تصريح لـ سانا، أن المقابلات تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 تموز ‏الجاري، وذلك في مباني مديريات التربية والتعليم، بإشراف اللجان المشكلة ‏لهذه الغاية، وبحضور مديري التربية والتعليم ومديري التنمية الإدارية في كل ‏محافظة، بما يضمن سير العملية بدقة وشفافية ووفق أعلى المعايير المهنية.‏

وبين القادري أن اللجان المختصة تركز خلال المقابلات على معايير اختيار ‏دقيقة تقيس قوة شخصية المتقدم ومستوى حضوره، إلى جانب تقييم مهاراته ‏الفنية في استخدام الحاسوب وجاهزيته لمواكبة خطط التحول الرقمي، فضلاً ‏عن قياس قدرته على معالجة المشكلات وإدارة الأزمات الطارئة في بيئة ‏العمل، من خلال أسئلة متخصصة وأخرى في الثقافة العامة، بما يسهم في ‏اختيار الكفاءات الأكثر تأهيلاً لتطوير الأداء الإداري في القطاع التربوي.‏

ولفت القادري إلى أن المقابلات تجرى وفق الإجراءات والقرارات الناظمة ‏للمسابقة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويضمن اختيار ‏أفضل الكفاءات لشغل الوظائف الإدارية المعلن عنها.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أجرت في الثامن من تموز الجاري الامتحان ‏النظري لمسابقة التعيين الخاصة بالوظائف الإدارية في مختلف المحافظات، ‏وذلك بعد إعلان وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ‏عن شواغر ضمن عدد من الاختصاصات الإدارية، في إطار استكمال ‏إجراءات التعيين وتطوير الأداء الإداري في المؤسسات التربوية، بما يواكب ‏متطلبات تحديث العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.‏