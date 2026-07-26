بدء المقابلات الشفوية للناجحين في مسابقة الوظائف الإدارية بوزارة التربية ‏

دمشق-سانا
باشرت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات اليوم الأحد، إجراء المقابلات الشفوية للمرشحين الناجحين في الامتحان النظري لمسابقة التعيين الخاصة بالوظائف الإدارية، وذلك في إطار استكمال إجراءات التعيين، ورفد القطاع التربوي بالكفاءات الإدارية المؤهلة.
وأوضح مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم عبد الكريم القادري، في تصريح لـ سانا، أن المقابلات تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 تموز الجاري، وذلك في مباني مديريات التربية والتعليم، بإشراف اللجان المشكلة لهذه الغاية، وبحضور مديري التربية والتعليم ومديري التنمية الإدارية في كل محافظة، بما يضمن سير العملية بدقة وشفافية ووفق أعلى المعايير المهنية.
وبين القادري أن اللجان المختصة تركز خلال المقابلات على معايير اختيار دقيقة تقيس قوة شخصية المتقدم ومستوى حضوره، إلى جانب تقييم مهاراته الفنية في استخدام الحاسوب وجاهزيته لمواكبة خطط التحول الرقمي، فضلاً عن قياس قدرته على معالجة المشكلات وإدارة الأزمات الطارئة في بيئة العمل، من خلال أسئلة متخصصة وأخرى في الثقافة العامة، بما يسهم في اختيار الكفاءات الأكثر تأهيلاً لتطوير الأداء الإداري في القطاع التربوي.
ولفت القادري إلى أن المقابلات تجرى وفق الإجراءات والقرارات الناظمة للمسابقة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ويضمن اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف الإدارية المعلن عنها.
وكانت وزارة التربية والتعليم أجرت في الثامن من تموز الجاري الامتحان النظري لمسابقة التعيين الخاصة بالوظائف الإدارية في مختلف المحافظات، وذلك بعد إعلان وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن شواغر ضمن عدد من الاختصاصات الإدارية، في إطار استكمال إجراءات التعيين وتطوير الأداء الإداري في المؤسسات التربوية، بما يواكب متطلبات تحديث العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.