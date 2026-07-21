دراسة أوروبية تكشف خريطة جديدة لآلية سيطرة فيروس الإنفلونزا على الخلايا البشرية

برلين-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية (EMBL) في هامبورغ، بالتعاون مع معهد لايبنيز للأبحاث في علم الأدوية الجزيئية (FMP) في برلين، تفاصيل غير مسبوقة حول الكيفية التي يعيد بها فيروس الإنفلونزا A برمجة الخلايا البشرية المصابة، عبر إعادة تنظيم شبكة التفاعلات بين البروتينات واستغلال مكونات الخلية لتسهيل تكاثره، ما قد يفتح الباب أمام تطوير أهداف دوائية جديدة لمكافحة الفيروس.

وذكر موقع ScienceDaily اليوم، نقلاً عن الدراسة المنشورة في دورية Nature Microbiology، أن الباحثين نجحوا في رسم أول خريطة واسعة النطاق للتفاعلات المباشرة بين بروتينات فيروس الإنفلونزا والبروتينات البشرية داخل الخلايا المصابة السليمة، باستخدام تقنية متقدمة لقياس الطيف الكتلي للربط المتقاطع، مدعومة بنماذج بنيوية اعتمدت على نسخة معدلة من نظام AlphaFold، ما أتاح تتبع هذه التفاعلات بدقة وفي بيئتها الطبيعية.

وأظهرت النتائج أن الفيروس يعتمد على آليتين رئيسيتين للسيطرة على الخلية؛ الأولى تتمثل في استغلال بروتينات بشرية للمساعدة في طي وتعديل بروتين الهيماغلوتينين الضروري لدخول الخلايا، بينما تقوم الثانية على تفكيك تراكيب دقيقة داخل نواة الخلية تُعرف بالجسيمات المجاورة للنواة، ما يؤدي إلى إطلاق بروتينات يرتبط استخدامها بدعم تكاثر الفيروس، وقد يسهم أيضاً في إضعاف الاستجابة المناعية المضادة للفيروسات.

وأكد الباحثون أن هذه الخريطة الجزيئية تمثل خطوة مهمة لفهم آليات عدوى الإنفلونزا بصورة أدق، مشيرين إلى أن المنهجية التي طُورت في هذه الدراسة يمكن تطبيقها مستقبلاً على فيروسات ذات قدرة وبائية أكبر، مثل فيروس إنفلونزا الطيور H5N1، بما يساعد في تحديد أهداف علاجية جديدة وتعزيز تطوير الأدوية واللقاحات.

ويُسبب فيروس الإنفلونزا A الإنفلونزا الموسمية، كما ارتبط بعدد من الجوائح العالمية، ويُعد من الفيروسات التي تحظى باهتمام علمي واسع لتطوير لقاحات وأدوية أكثر فعالية لمكافحته والحد من مخاطر سلالاته الوبائية

