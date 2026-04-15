“غوغل” تطور متصفح “كروم” بميزة ذكية لحفظ الأوامر وإعادة استخدامها

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” إضافة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح “كروم”، تتيح للمستخدمين حفظ الأوامر الذكية وإعادة استخدامها بسهولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التصفح وزيادة كفاءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع TechCrunch التقني اليوم الأربعاء، أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “Skills”، تتيح إنشاء أوامر مخصصة وحفظها، ثم تشغيلها لاحقاً بنقرة واحدة عبر مختلف صفحات الويب، وذلك ضمن دمج نموذج “جيميناي” داخل المتصفح.

وتوفر هذه الميزة تجربة أكثر تطوراً مقارنة بالاستخدام التقليدي، إذ يمكن للمستخدم الاحتفاظ بالأوامر المتكررة واستخدامها دون الحاجة إلى إعادة كتابتها في كل مرة، ما يسهم في تسريع التفاعل مع المحتوى الرقمي.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم حفظ طلبات متكررة مثل اقتراح بدائل غذائية أو تحليل محتوى معين، ثم تفعيلها تلقائياً أثناء تصفح مواقع مختلفة.

كما تتيح “غوغل” الوصول إلى هذه الأوامر عبر سجل الدردشة داخل “جيميناي”، مع إمكانية تشغيلها مباشرة على الصفحة المفتوحة أو عبر عدة تبويبات في الوقت نفسه، فضلاً عن تعديلها بما يتناسب مع احتياجات المستخدم.

وأظهرت الاختبارات الأولية استخدامات متعددة للميزة، تشمل مجالات الصحة والتغذية، ومقارنة الأسعار أثناء التسوق، إضافة إلى تلخيص النصوص والمستندات الطويلة.

ولتسهيل الاستخدام، أطلقت الشركة مكتبة جاهزة تضم مجموعة من “Skills” الشائعة في مجالات الإنتاجية وإدارة الميزانية، يمكن للمستخدمين إضافتها وتخصيصها بسهولة.

وفي إطار الحفاظ على الخصوصية، ستطلب الميزة موافقة المستخدم قبل تنفيذ أي إجراءات حساسة، مثل إرسال البريد الإلكتروني أو إضافة أحداث إلى التقويم.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الخاصية بالوصول تدريجياً إلى مستخدمي “كروم” على أجهزة الحاسوب، على أن تتوافر في مرحلتها الأولى باللغة الإنكليزية.