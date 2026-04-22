نمر يقتحم مدرجات الجمهور خلال عرض سيرك في روستوف دون إصابات

موسكو-سانا

تحوّل عرض سيرك اعتيادي في مدينة روستوف جنوب روسيا إلى حادثة مثيرة، بعد أن تمكن نمر من اختراق الحاجز الفاصل بينه وبين المتفرجين، ما أثار حالة من التوتر والدهشة بين الحضور.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن مقاطع فيديو متداولة أمس الثلاثاء أظهرت بداية الفقرة بشكل طبيعي، حيث كانت ثلاثة نمور تؤدي عروضاً استعراضية فوق الكراسي داخل الحلبة، قبل أن يتعطل السياج الدائري المحيط بها ويسقط بشكل مفاجئ، ما أتاح لأحد النمور الاندفاع نحو المدرجات.

وتباينت ردود فعل الجمهور إزاء الموقف، إذ سارع بعض الحاضرين إلى مغادرة المكان، فيما اكتفى آخرون بالمراقبة أو توثيق اللحظات بهواتفهم، في مشهد عكس حالة من الخوف الممزوج بالفضول.

وبعد دقائق من التوتر، تمكن المدرب من استعادة السيطرة على النمر وإعادته إلى داخل الحلبة دون تسجيل أي إصابات، في حين أكد القائمون على السيرك أن التزام الجمهور بالهدوء أسهم بشكل كبير في احتواء الحادثة.

وأعادت الواقعة، رغم انتهائها دون أضرار، تسليط الضوء على الجدل المتجدد حول معايير السلامة في عروض الحيوانات المفترسة، وحدود الاعتماد على ترويضها ضمن بيئات ترفيهية.