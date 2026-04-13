2021 11 18 12 52 30 516 تقنية مبتكرة تعيد تنشيط خلايا الجلد وتسرّع شفاء الجروح

سيؤل-سانا

طوّر علماء من جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع باحثين دوليين، تقنية مبتكرة تقوم على تنشيط خلايا الجلد ودفعها إلى حالة “تأهب” خلوية، ما يسهم في تسريع التئام الجروح وتحسين جودة شفاء الأنسجة.

ووفقاً لما أورده موقع روسيا اليوم، أوضح الباحثون أن هذه التقنية تعتمد على مفهوم “إعادة البرمجة اللطيفة”، حيث يتم تعديل خصائص عدد محدود من الخلايا دون تحويلها بالكامل إلى خلايا جذعية، الأمر الذي يقلل من مخاطر النمو غير المنضبط أو تشكّل الأورام، ويجعلها أكثر أماناً.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على خلايا جلد الفئران تنشيط مسارات خلوية رئيسية مسؤولة عن النمو والتجدد، من بينها PI3K-AKT وEGFR وHIF-1α، ما أدى إلى تسارع تكوّن طبقات جلدية جديدة، وزيادة تشكّل الأوعية الدموية، وتحسن الاستجابة المناعية، إلى جانب انخفاض واضح في الندوب.

كما أظهرت النتائج فعالية هذه التقنية لدى مرضى السكري، الذين يعانون عادة من بطء في التئام الجروح وانخفاض كفاءة الشفاء.

وتُعد إعادة برمجة الخلايا في الطب التجديدي من الاستراتيجيات المعتمدة، باستخدام بروتينات مثل (Oct4 وSox2 وKlf4 وc-Myc)، القادرة على إعادة الخلايا إلى حالة شبيهة بالخلايا الجذعية الجنينية.

