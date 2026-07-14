اكتشاف سكر في الفضاء يعزز البحث عن أصول مكونات الحياة

واشنطن-سانا‏

رصد فريق دولي من الباحثين لأول مرة جزيئاً من السكر في الفضاء بين ‏النجوم، في اكتشاف علمي يسلط الضوء على قدرة الكون على إنتاج مركبات ‏عضوية معقدة، وقد يعزز الفرضيات التي تشير إلى أن بعض اللبنات ‏الكيميائية الأساسية للحياة ربما وصلت إلى الأرض عبر الكويكبات ‏والمذنبات في مراحلها المبكرة.‏

وذكرت دراسة منشورة في مجلة ‏Nature Astronomy، ونقلتها صحيفة ‏الغارديان البريطانية، أمس الإثنين أن الفريق العلمي بقيادة الدكتورة ‏إيزاسكون خيمينيز-سيرا من مركز علم الأحياء الفلكي في إسبانيا، وبمشاركة ‏باحثين من إسبانيا وهولندا واليابان وألمانيا وتشيلي والولايات المتحدة، تمكن ‏من رصد سكر الإريثرولوز (‏Erythrulose‏) داخل السحابة الجزيئية ‏G+0.693−0.027‌‏ القريبة من مركز مجرة درب التبانة، باستخدام تقنيات ‏الرصد الراديوي لتحليل البصمات الكيميائية للجزيئات الموجودة فيها.‏

ويعد الإريثرولوز أول نوع من السكريات يتم اكتشافه في الوسط بين النجوم، ‏كما يمثل أكبر جزيء عضوي غير حلقي يُرصد حتى الآن في هذه البيئة، ما ‏يرفع مستوى التعقيد الكيميائي المعروف في الفضاء، ويشير إلى أن مناطق ‏تشكل النجوم قادرة على إنتاج مركبات عضوية أكثر تطوراً مما كان يعتقد ‏سابقاً.‏

وأوضح الباحثون أن هذا السكر يتشكل على أسطح حبيبات الغبار الدقيقة ‏المنتشرة بين النجوم، نتيجة تفاعلات كيميائية بين مركبات عضوية أبسط، ‏من بينها غليكول ألدهيد وإيثيلين غليكول، في ظروف قاسية تصل فيها ‏درجات الحرارة إلى نحو 250 درجة مئوية تحت الصفر.‏

وقالت الدكتورة إيزاسكون خيمينيز-سيرا إن اكتشاف أول سكر في الفضاء ‏بين النجوم يشير إلى أن هذه المركبات قد تكون أكثر شيوعاً مما كان ‏معروفاً، ويفتح آفاقاً جديدة لدراسة إمكانية تطور كيمياء شبيهة بتلك التي ‏سبقت ظهور الحياة على كواكب أخرى.‏

بدوره، أشار البروفيسور يوشيهيرو فوروكاوا من جامعة توهوكو اليابانية، ‏الذي سبق أن شارك في اكتشاف سكريات ضمن عينات من الكويكب بينو، ‏إلى أن المركبات السكرية المتكونة في الفضاء قد تنتقل إلى الكواكب عبر ‏المذنبات والكويكبات، وربما أسهمت في توفير مواد أولية ساعدت على نشوء ‏الحياة على الأرض.‏

يشار الى أن الأرض في بداياتها كانت بيئة شديدة القسوة لا تسمح ببقاء كثير ‏من المركبات العضوية، ما يدعم احتمال وصول بعض المكونات الأولية ‏للحياة من الفضاء بعد انخفاض حرارة سطح الكوكب، مع بقاء كيفية تحول ‏هذه الجزيئات إلى أنظمة حية معقدة موضوعاً لمزيد من البحث العلمي.‏