المشي اليومي يسهم في الوقاية من الأمراض.. دراسة تحدد عدد الخطوات المفيد

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة فاندربيلت الأمريكية، أن زيادة النشاط البدني اليومي، عبر إضافة ما بين 1700 و5500 خطوة، يمكن أن تسهم في تقليل خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة الحركة.

ووفقاً لموقع “Medical Xpress” العلمي، ارتبطت زيادة عدد الخطوات اليومية بانخفاض مخاطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، إضافة إلى انقطاع النفس النومي، وأمراض أخرى، مثل الانسداد الرئوي المزمن والاكتئاب.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Nature Communications” العلمية، أكثر من 15 ألف مشارك ضمن قاعدة بيانات مبادرة “All of Us”، التابعة للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، حيث تم تتبع نشاطهم عبر أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء.

وأظهرت النتائج أن الفوائد الصحية تبدأ عند نحو 1700 خطوة يومياً للحد من السمنة، وترتفع لتصل إلى نحو 5500 خطوة للوقاية من بعض الأمراض، مع اختلاف التأثير تبعاً لنوع المرض.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج تسهم في تقديم توصيات عملية ومبسطة، مؤكدين، أن الزيادة التدريجية في الحركة اليومية، حتى وإن كانت محدودة، يمكن أن تحقق أثراً ملموساً في الحد من الأمراض المرتبطة بالخمول.

ويؤكد الأطباء أن المشي يُعد من الوسائل الفعالة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين اللياقة البدنية، والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.