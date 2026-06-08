الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق السورية

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دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو نهار اليوم الإثنين يكون صيفياً عادياً إلى حار نسبياً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات رعدية فوق مرتفعات الحرمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية وبعض المناطق الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا أحياناً، خاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق19/35
ريف دمشق-القلمون11/27
القنيطرة17/27
درعا16/33
السويداء16/32
حمص14/32
حماة18/36
اللاذقية21/28
طرطوس20/27
حلب18/36
إدلب20/30
دير الزور25/39
الرقة23/38
الحسكة27/39
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