أمازون وغوغل تطلقان خدمة متعددة السحابة لتعزيز سرعة الاتصال

واشنطن-سانا

أطلقت شركتا أمازون وغوغل خدمة شبكية متعددة السحابة تم تطويرها بشكل مشترك، بهدف توفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية، في ظل تزايد اعتماد المؤسسات على البنى التحتية الرقمية وحساسية الخدمات تجاه أي انقطاع في الإنترنت.

ووفقاً لشبكة “سي إن بي سي” عربية، فإن الخدمة الجديدة تمكّن العملاء من إنشاء روابط خاصة عالية السرعة بين منصات الحوسبة لدى الشركتين خلال دقائق فقط، بعدما كان يستغرق أسابيع، وذلك ضمن جهود الحدّ من تأثير الأعطال المحتملة على الخدمات الرقمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد الانقطاع الواسع الذي شهدته خدمات أمازون ويب في 20 تشرين الأول، والذي أدى إلى تعطّل آلاف المواقع والتطبيقات العالمية، وقدرت خسائره في السوق الأمريكية بين 500 و650 مليون دولار وفقاً لتحليلات بارامتريكس.

وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها ألفابت ومايكروسوفت وأمازون، ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية لمواكبة الارتفاع المتسارع في الطلب على قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.