ألبانيا تعين أول وزيرة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي في حكومتها

تيرانا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن تعيين “وزيرة افتراضية” تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ضمن حكومته، في خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد في قطاع المشتريات العامة.

ووفق ما ذكرت وكالة “أ ف ب” الفرنسية، تحمل الوزيرة الافتراضية اسم “ديلا”، وهو اسم يعني “الشمس” باللغة الألبانية، وهي ليست شخصية بشرية، بل نظام ذكي مبرمج لإدارة المناقصات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء راما أن تعيين الوزيرة “ديلا” يضع بلاده في موقع متقدم مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأكبر حجماً التي لا تزال عالقة في البيروقراطية التقليدية.

وكانت “ديلا” خدمت سابقاً كمساعدة افتراضية على منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية” إ-ألبانيا e-Albania”،وأسهمت في إنجاز أكثر من مليون طلب رسمي للمواطنين، لكن مهمتها الجديدة تشمل الإشراف على المناقصات العامة لضمان سرعة الإجراءات وشفافيتها ومنع الرشاوى والتدخلات.

ومع ذلك، يظل المنصب رمزياً، إذ ينص الدستور الألباني على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين بالغين يتمتعون بالأهلية القانونية.