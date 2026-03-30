اكتشاف أحفوري نادر لسلحفاة بحرية عملاقة تعود إلى 68 مليون عام في مصر

القاهرة-سانا

عثر علماء مصريون على بقايا أحفورية لسلحفاة بحرية عملاقة تعود إلى العصر الكريتاسي العلوي، قبل نحو 68 مليون سنة، وذلك في واحة الداخلة بالصحراء الغربية، في اكتشاف يُعد إضافة مهمة للسجل الأحفوري في أفريقيا والعالم.

وذكرت دراسة نُشرت في المجلة العلمية البريطانية “Cretaceous Research” أن فريقاً بحثياً من جامعة الوادي الجديد توصل إلى هذا الاكتشاف، الذي يقدم معطيات جديدة حول التنوع الحيوي في البحار القديمة التي كانت تغطي أجزاء من مصر خلال تلك الحقبة.

وأوضحت الدراسة أن البقايا تعود إلى سلحفاة بحرية من نوع “جلدية الظهر”، وهي من أضخم الكائنات البحرية التي عاشت في تلك الفترة، ما يعكس غنى البيئة البحرية الاستوائية التي سادت المنطقة قبيل انقراض الديناصورات.

وبيّنت الجامعة أن هذه الكائنات كانت جزءاً من منظومة بيئية بحرية متكاملة، حيث تميزت بأحجامها الكبيرة وتنوعها، فيما يشكل اكتشاف بقاياها نافذة علمية لفهم تطور الحياة البحرية والظروف البيئية في العصور الجيولوجية القديمة.

ويؤكد هذا الاكتشاف أهمية الصحراء الغربية كموقع غني بالكنوز الأحفورية، كما يسلط الضوء على الدور المتنامي للمؤسسات الأكاديمية المصرية في دراسة التراث الطبيعي وتعزيز مكانة مصر في مجال علوم الأرض والحفريات.