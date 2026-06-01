المنظمة البحرية الدولية: إجلاء آلاف البحارة العالقين في الخليج ‏ما زال محفوفاً بالمخاطر

أثينا -سانا‏

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ‏أرسينيو دومينغيز، أن إجلاء آلاف البحارة العالقين في منطقة ‌‏الخليج لا يزال أمراً محفوفاً بالمخاطر، رغم اتفاق ‏وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران‎.‎

ونقلت رويترز عن دومينغيز قوله، قبيل بدء معرض ‌‏”بوسيدونيا” للشحن البحري في العاصمة اليونانية أثينا يوم ‏أمس: “لن ‏يكون بوسعنا إجلاء أحد ما لم تتم معالجة الأسباب ‏الجذرية، والتوصل إلى اتفاق نهائي أو وقف كامل لإطلاق ‏النار، أو اتفاق ‏تام بين الأطراف المنخرطة في الحرب”، مشيراً ‏إلى أن اتخاذ أي إجراءات لإجلاء البحارة في ظل الظروف ‏الراهنة يمثّل ‏مخاطرة شديدة، نظراً لغياب ضمانات سلامتهم‎.‎

وأوضح دومينغيز أن المنظمة تسعى للاتفاق على مسار بحري ‏آمن لتمكين السفن من الخروج، مشيراً إلى أن هذه الجهود ‏شملت ‏إجراء محادثات مع الأطراف المعنية بإيران في سلطنة عمان ‏خلال الأسابيع القليلة الماضية‎.‎

وأضاف دومينغيز: “تصلنا إخطارات بأن مضيق هرمز مفتوح، ‏ثم يتم إغلاقه بعد بضع ساعات، ولا يمكننا المخاطرة ‏بأرواح ‏البحارة قبل أن يكون بأيدينا أمر أكثر أماناً‎”‎.‎

وتُشير بيانات المنظمة البحرية الدولية إلى مقتل 11 بحاراً في ‏منطقة الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية ‏في ‏الثامن والعشرين من شباط الماضي، في حين يُقدّر عدد البحارة ‏العالقين على متن السفن في المنطقة بنحو 20 ألف بحار‎.‎

يُذكر أن معرض “بوسيدونيا” الدولي للشحن البحري يُعقد في ‏أثينا كل عامين ويستمر لمدة أسبوع، ويُعنى بقطاع النقل ‏البحري ‏العالمي والخدمات اللوجستية المرتبطة به‎.‎