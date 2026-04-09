العثور على طائر نادر في بابوا غينيا الجديدة بعد غياب طويل

بورت مورسبي-سانا

عثرت بعثة علمية استكشافية على طائر نادر يُعرف بـ”حمامة الدراج ذات القيلولة السوداء” في غابات بابوا غينيا الجديدة، بعد أكثر من 140 عاماً على آخر تسجيل له.

ووفقاً لما نقلته شبكة “سي إن إن” عن مختبر كورنيل لعلم الطيور، تمكن فريق بحثي من توثيق ظهور هذا الطائر في منطقة نائية، حيث التقطت الكاميرات صوراً ومقاطع فيديو له أثناء تنقله على الأرض.

وأوضح قائد البعثة، الباحث جوردان بورسما، أن هذا النوع يعد من أندر الطيور في العالم والمهددة بالانقراض بشدة، ويتميز بظهر بلون الصدأ ورأس وجسم أسودين، ويعيش في المناطق الداخلية الوعرة من جزيرة فيرجسون ذات التضاريس الصعبة والنشاط الحراري الجوفي.

من جهته، أعرب الباحث جون سي ميترماير عن سعادته بهذا الاكتشاف، مشيراً إلى أن توثيق الطائر بعد شهر من البحث المتواصل يمثل إنجازاً مهماً على الصعيدين العلمي والبيئي.

يُذكر أن هذا الطائر لم يُسجل سابقاً سوى من خلال عينتين جُمعتا عام 1882، دون توفر أي تسجيلات لصوته، فيما أسهم تعاون السكان المحليين ومعرفتهم بالبيئة في نجاح البعثة.