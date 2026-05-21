سبيس إكس تطلق دفعة جديدة من أقمار “ستارلينك” لتعزيز شبكة الإنترنت الفضائي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية المتخصصة بمجال تكنولوجيا الفضاء وصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية، دفعة جديدة من أقمار الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، تضم 24 قمراً صناعياً، في إطار خططها المتواصلة لتوسيع شبكة الاتصالات العالمية في المدار الأرضي المنخفض.

وذكر موقع “Space.com” المتخصص بأخبار الفضاء أمس الأربعاء، أن صاروخ “فالكون 9” انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملاً الأقمار الجديدة إلى المدار، حيث جرى نشرها بنجاح بعد دقائق من الإطلاق ضمن مهمة تهدف إلى تعزيز تغطية الإنترنت الفضائي عالي السرعة.

ونجح المعزز الصاروخي “بوستر 1103” في تنفيذ رحلته الثانية والهبوط على منصة عائمة في المحيط الهادئ، في إطار استراتيجية “سبيس إكس” القائمة على إعادة استخدام الصواريخ لخفض التكاليف وزيادة وتيرة الإطلاقات الفضائية.

وتشير البيانات إلى أن هذه المهمة تُعد واحدة من عشرات الإطلاقات التي نفذتها الشركة خلال العام الجاري، ضمن خططها لتوسيع كوكبة “ستارلينك”، التي تُعد أكبر شبكة أقمار صناعية مخصصة للإنترنت في المدار الأرضي المنخفض.

وتواصل “سبيس إكس” توسيع خدماتها الفضائية عالمياً عبر نشر آلاف الأقمار الصناعية بهدف تحسين سرعة الاتصال وتوسيع نطاق التغطية في مختلف المناطق.