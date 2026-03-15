اكتشاف أحفورة ديناصور عملاق في ولاية مارانهاو البرازيلية

اكتشف علماء برازيليون أحفورة تعود لنوع جديد من الديناصورات العملاقة في ولاية مارانهاو شمال شرق البلاد، في اكتشاف يعد من أبرز الاكتشافات الأحفورية الحديثة بالبرازيل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الباحثين أطلقوا على الديناصور اسم داسوصوروس توكانتنينسيس، مشيرين إلى أن التحليلات أظهرت ارتباطه الوثيق بديناصور عُثر عليه سابقاً في إسبانيا، ما يعزز فرضية وجود مسارات برية كانت تربط بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا قبل نحو 120 مليون سنة.

وعُثر على الحفريات خلال أعمال بنية تحتية قرب مدينة دافينوبوليس، وكان من أبرزها عظمة فخذ ضخمة يبلغ طولها نحو 1.5 متر، ما سمح للعلماء بتقدير طول الديناصور بنحو 20 متراً.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يوفر معطيات جديدة حول انتشار الديناصورات العملاقة بين القارات في العصور القديمة، ويسهم في فهم تطور الأنظمة البيئية على الأرض قبل ملايين السنين.