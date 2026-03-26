رجل صيني يقطع يومياً 12 ساعة لمدة 105 أيام لزيارة زوجته المريضة

بكين-سانا

في مشهد إنساني مؤثر، واصل رجل صيني يبلغ من العمر 82 عاماً رحلة يومية شاقة استمرت 105 أيام، قاطعاً نحو 12 ساعة يومياً لزيارة زوجته المريضة في المستشفى، في تعبير لافت عن الوفاء والتضحية.

وذكر موقع “South China Morning Post” أن تشين أتشونغ، وهو مزارع من مقاطعة تشجيانغ، كان يستيقظ يومياً في ساعات الفجر لإعداد الطعام، ثم يستقل وسائل النقل للوصول إلى المستشفى، حيث كان يقضي ساعات طويلة من أجل زيارة قصيرة لا تتجاوز نصف ساعة.

وخلال تلك الفترة، حرص على رعاية زوجته والجلوس إلى جانبها، مستعيداً ذكرياتهما التي امتدت لأكثر من خمسين عاماً، فيما أنفق مدخراته لتغطية تكاليف العلاج، قبل أن تتوفى زوجته الأسبوع الماضي، في قصة أثارت تعاطفاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في الصين هذه القصة خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع، بوصفها نموذجاً مؤثراً للوفاء والإخلاص، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً بين المستخدمين الذين عبّروا عن تقديرهم لما تحمله من معانٍ إنسانية عميقة.