الدماغ يبني إحساس الإنسان بالزمن عبر ثلاث مراحل عصبية متدرجة

كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراك الإنسان للزمن لا يعتمد على ساعة دماغية واحدة، بل يتكوّن من ثلاث مراحل عصبية متدرجة تبدأ بمعالجة المعلومات البصرية، ثم تنتقل عبر مناطق متعددة في القشرة الدماغية، وصولاً إلى تشكيل التجربة الذاتية لمرور الوقت.

ووفقاً لما نشره موقع Medical Express، أجريت الدراسة في المدرسة الدولية للدراسات المتقدمة (SISSA) في إيطاليا، حيث استخدم الباحثون تقنية تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) عالي الدقة لتتبع النشاط العصبي لدى متطوعين أثناء أداء مهام تقدير الزمن.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، المتخصصة بنشر الأبحاث الأصلية في مجال العلوم البيولوجية والحياتية. أن إدراك الزمن يتم عبر ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: ترميز المدة الزمنية في القشرة البصرية، حيث تزداد قوة الإشارة كلما طال الحدث.

المرحلة الثانية: تحويل المعلومات في الفص الجداري والمناطق الحركية إلى تمثيلات زمنية دقيقة.

المرحلة الثالثة: تفسير الزمن على المستوى الواعي داخل القشرة الجبهية، ما يحدد شعور الإنسان بمرور الوقت.

واستخدمت الدراسة تقنيات متقدمة لتصوير النشاط العصبي، ما أتاح تقديم نموذج ميكانيكي لكيفية بناء الإحساس بالوقت، بما قد يسهم مستقبلاً في فهم اضطرابات إدراك الزمن لدى بعض الحالات العصبية.

وتبرز هذه الدراسة أهمية فهم العمليات العصبية المعقدة التي تشكل إحساس الإنسان بالزمن، وما تقدمه من رؤية متدرجة لآلية إدراك مرور الوقت، بما يسهم في تعميق معرفتنا بكيفية عمل الدماغ وتأثيره على التجربة اليومية للزمن.