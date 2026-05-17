يوتيوب توسّع أدوات رصد التزييف العميق لحماية صناع المحتوى

واشنطن-سانا

أعلنت منصة YouTube توسيع نطاق أدواتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد محتوى التزييف العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية صناع المحتوى، والحد من الاستخدام غير المصرح به لصورهم أو ملامحهم داخل المقاطع المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نشرت المدونة الرسمية للمنصة أمس السبت، ستتيح الأداة الجديدة للمستخدمين اكتشاف أي استخدام محتمل لوجوههم أو هوياتهم داخل الفيديوهات المنشورة، مع توفير آلية أسرع للإبلاغ عن المحتوى المخالف وطلب مراجعته أو إزالته.

وأوضحت المنصة أن الخدمة ستُفعّل عبر YouTube Studio، من خلال تسجيل صناع المحتوى وإتمام إجراءات التحقق من الهوية، قبل البدء برصد أي تطابقات محتملة داخل الفيديوهات التي يتم تحميلها على المنصة.

وبيّنت يوتيوب أن الأداة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى المرئي ومقارنته ببيانات المستخدمين الذين تم التحقق منهم، بما يسمح بإرسال تنبيهات عند رصد استخدام غير مصرح به للهوية البصرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام تقنيات التزييف العميق، وما يرافقها من مخاطر تتعلق بانتحال الهوية ونشر محتوى مضلل، ضمن جهود المنصة لتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية لصناع المحتوى حول العالم.