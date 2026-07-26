منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا

DSC00776 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا

عمان-سانا

توج منتخب سوريا بكرة القدم تحت 17 عاماً بلقب بطولة غرب آسيا للناشئات بكرة القدم، بفوزه على نظيره اللبناني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

DSC001360 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا

وتأخر منتخب سوريا في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، قبل أن يعود إلى أجواء المباراة ويدرك التعادل بهدفين في الشوط الثاني من المباراة، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها منتخبنا بنتيجة 4-3.

DSC00413 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا

وحازت لاعبة المنتخب السوري ماسا مينا لقب هدافة البطولة، كما نالت حارسة منتخبنا ميديا حسين أفضل حارسة بالبطولة، وذهب لقب أفضل لاعبة بالبطولة للاعبة منتخب لبنان يارا جعيتاني.

وكان منتخب سوريا تأهل بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في الدور الأول، وتجاوزه نظيره الفلسطيني في الدور نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد تعادلهما السلبي (0-0) في الوقت الأصلي من المباراة، بينما تأهل منتخب لبنان بفوزه على المنتخب الأردني المضيف بنتيجة 5-0.

يذكر أن منتخب سوريا تغلب على نظيره اللبناني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دور المجموعات.

01 17 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00141 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00146 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00312 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00374 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00647 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00801 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC00834 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
DSC09481 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
IMG 9438 منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
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