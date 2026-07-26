منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا

عمان-سانا

توج منتخب سوريا بكرة القدم تحت 17 عاماً بلقب بطولة غرب آسيا للناشئات بكرة القدم، بفوزه على نظيره اللبناني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وتأخر منتخب سوريا في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، قبل أن يعود إلى أجواء المباراة ويدرك التعادل بهدفين في الشوط الثاني من المباراة، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها منتخبنا بنتيجة 4-3.

وحازت لاعبة المنتخب السوري ماسا مينا لقب هدافة البطولة، كما نالت حارسة منتخبنا ميديا حسين أفضل حارسة بالبطولة، وذهب لقب أفضل لاعبة بالبطولة للاعبة منتخب لبنان يارا جعيتاني.

وكان منتخب سوريا تأهل بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في الدور الأول، وتجاوزه نظيره الفلسطيني في الدور نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد تعادلهما السلبي (0-0) في الوقت الأصلي من المباراة، بينما تأهل منتخب لبنان بفوزه على المنتخب الأردني المضيف بنتيجة 5-0.

يذكر أن منتخب سوريا تغلب على نظيره اللبناني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن دور المجموعات.