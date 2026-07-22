مرة بين كل 10 ملايين حالة.. سمكة كارب ذهبية نادرة تخطف الأنظار في الصين

بكين-سانا

لفتت سمكة كارب ذهبية نادرة أنظار الزوار والمهتمين بالحياة البرية في محمية هوبي الرطبة وسط الصين، بعدما ظهرت بلونها الأصفر الزاهي بين أسراب من الأسماك ذات الألوان الداكنة، في مشهد وصفه خبراء بأنه ظاهرة استثنائية تحدث مرة واحدة من بين كل 10 ملايين حالة.

وذكر موقع CGTN الصيني في تقرير نشره أول أمس، أن السمكة رُصدت في منطقة يون يانغ بمقاطعة هوبي، وأكد مختصون أن لونها المميز يعود إلى طفرة طبيعية مرتبطة بنقص صبغة الميلانين المسؤولة عن تحديد ألوان الكائنات الحية، مشيرين إلى أن ظهور مثل هذه الحالات يعد نادراً للغاية.

وأوضح الخبراء أن الطفرات اللونية لدى الأسماك قد تمنحها مظهراً لافتاً، لكنها قد تجعلها أكثر عرضة للخطر في البيئات الطبيعية بسبب سهولة اكتشافها من قبل المفترسات مقارنة بالأسماك ذات الألوان المعتادة.

وأشار التقرير إلى أن ظهور السمكة الذهبية كان لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى المياه، حيث رُصدت بين مجموعات من الأسماك في المحمية، التي تشهد تحسناً في ظروفها البيئية وعودة عدد من الأنواع البرية إليها.

وتعد محمية هوبي الرطبة من المناطق التي تحظى باهتمام الباحثين لرصد التنوع الحيوي، إذ توفر موائل طبيعية لمجموعة واسعة من الكائنات، وتكشف بين الحين والآخر عن ظواهر نادرة في عالم الحيوان.