غوغل تطلق ميزة “العرض المريح” لهواتف Pixel لتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل ميزة جديدة لهواتف Google Pixel 10 Pro وسلسلة Pixel الحديثة تحت اسم “Comfort View” أو “العرض المريح”، بهدف تحسين راحة المستخدمين وتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام، وخاصة في البيئات منخفضة الإضاءة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Android Authority أول أمس، فإن الميزة الجديدة تأتي ضمن إعدادات “فلاتر الراحة” في نظام Android 16، وتعمل على تعديل عرض الألوان على الشاشة، لتصبح أكثر نعومة وهدوءاً مقارنة بالألوان الزاهية المعتادة في شاشات OLED.

وتعتمد الميزة على تقليل حدة التشبع اللوني عبر تعديل تدرجات RGB، ما يجعل الألوان أقل سطوعاً وأكثر قرباً إلى درجات الباستيل، مع خفض تأثير اللونين الأحمر والأزرق بشكل خاص، وهو ما يهدف إلى تقليل الإجهاد البصري الناتج عن الاستخدام الطويل للشاشات عالية السطوع.

وأوضحت غوغل أن الميزة لا تُصنف ضمن أدوات “إمكانية الوصول” التقليدية، بل تأتي كخيار لتحسين تجربة الاستخدام اليومية وراحة العين، على غرار ميزة “الإضاءة الليلية” ولكن بتأثير أكثر شمولاً على ألوان العرض.

ويتطلب تفعيل “العرض المريح” تشغيل هواتف Pixel على إصدار حديث من نظام Android 16، حيث يمكن الوصول إليه من خلال إعدادات الشاشة واللمس ثم “فلاتر الراحة” وتفعيل خيار العرض المريح، مع إمكانية التحكم بدرجة التأثير يدوياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه متزايد لدى شركات التقنية نحو تحسين الراحة البصرية، في ظل ازدياد الاعتماد على الهواتف الذكية لفترات طويلة يومياً، مع تباين في حلول المنافسين بين تحسينات برمجية ومزايا عرض متقدمة.