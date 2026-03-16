ارتفاع حالات النكاف في الولايات المتحدة.. خبراء يؤكدون أهمية التطعيم

واشنطن-سانا

أفاد مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة بارتفاع حالات الإصابة بمرض النكاف، وهو عدوى فيروسية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي والاتصال المباشر مع المصابين، وتظهر أعراضه عادة في شكل تورم الغدد اللعابية والحمى والصداع والإرهاق.

وذكر موقع Times Now أن خبراء الصحة يؤكدون أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) لا يزال الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المرض، إلى جانب الالتزام بالنظافة الشخصية، وتجنب مخالطة المصابين للحد من انتشار العدوى.

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن النكاف مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الغدد اللعابية القريبة من الأذنين، وينتقل بسهولة عبر السعال، أو العطس، أو مشاركة الأدوات الشخصية.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية ماريلاند تسجيل ما لا يقل عن 26 حالة إصابة هذا العام، معظمها بين البالغين في منطقة بالتيمور، فيما سجلت 11 ولاية أمريكية 34 حالة إصابة، حتى أواخر شباط الماضي.

والنكاف مرض فيروسي معدٍ يسببه فيروس النكاف ويصيب الغدد اللعابية القريبة من الأذنين، ما يؤدي غالباً إلى تورم الخدين وألم في الفك، إضافة إلى الحمى والصداع والتعب، وينتقل من شخص إلى آخر عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، وكذلك من خلال اللعاب أو الاتصال المباشر مع المصاب أو مشاركة الأدوات الشخصية، مثل الأكواب والأدوات الغذائية.