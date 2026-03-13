الولايات المتحدة تصدر إعفاءً لمدة 30 يوماً لشراء النفط الروسي

نيويورك-سانا

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، إعفاءً لمدة 30 يوماً يتيح للدول شراء النفط الروسي ومنتجاته البترولية العالقة في البحر والخاضعة للعقوبات.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله: إن ” الخطوة تمثل محاولة لتهدئة أسواق الطاقة التي أربكتها الحرب في الشرق الأوسط”.

يأتي القرار بعد غلق إيران لمضيق هرمز، الذي تمر عبره ناقلات تصدير النفط من دول المنطقة، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

وقد تجاوزت أسعار النفط أمس الخميس، الـ 100 دولار، في صعود لم يشهده القطاع النفطي منذ 4 سنوات مضت.

وعمدت بعض الدول الأوروبية، إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لديها، مثل بريطانيا وفرنسا، حيث سحبتا ما مجموعه 28 مليون برميل نفط، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها اليابان والولايات المتحدة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت أول أمس الأربعاء، سحب 400 مليون برميل من النفط في أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، وذلك بهدف ⁠خفض أسعار النفط الخام.