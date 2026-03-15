دراسة تكشف أن فوهة سيلفربيت في بحر الشمال نتجت عن اصطدام كويكب قبل ملايين السنين

لندن-سانا

كشف علماء في بريطانيا أن فوهة سيلفربيت الواقعة تحت بحر الشمال نتجت عن اصطدام كويكب ضخم بقاع البحر قبل نحو 43 إلى 46 مليون سنة، ما أدى إلى حدوث موجات تسونامي هائلة تجاوز ارتفاعها 100 متر.

ووفقاً لما أورده موقع Daily Galaxy، قاد الدراسة الباحث أوشديان نيكلسون من جامعة هيريوت-وات البريطانية، بمشاركة باحثين من إمبريال كوليدج لندن، حيث اعتمد الفريق على تقنيات تصوير زلزالي حديثة وتحليل عينات صخرية لتحديد طبيعة الفوهة.

وأظهرت النتائج، المنشورة في دورية Nature Communications، وجود بلورات مصدومة من الكوارتز والفلسبار، وهي دليل على تعرض الصخور لضغط هائل ناجم عن اصطدام عالي السرعة.

وأشار الباحثون إلى أن الاصطدام خلّف أيضاً فوهات ثانوية وتكوينات جيولوجية مميزة، ما أسهم في حسم الجدل العلمي الذي استمر أكثر من عقدين حول أصل هذه الفوهة، التي تعد مثالاً نادراً على آثار الاصطدامات الكويكبية تحت البحار.

ويُعتبر هذا الاكتشاف فرصة نادرة لدراسة التأثيرات الجيولوجية بعيدة المدى للاصطدامات الكويكبية، كما يساعد في مقارنة الفوهة بفوهات أخرى، مثل فوهة تشيكسولوب في المكسيك، لفهم تأثير الاصطدامات على تاريخ الأرض.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك