النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ جائحة كورونا

بكين-سانا‏

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ بداية جائحة كورونا، في ‏ظل توقعات بانحسار الحرب الأمريكية الإيرانية واحتمالات زيادة الإمدادات من المنطقة، ‏رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز بحسب وكالة ‏رويترز.‏

وذكرت الوكالة اليوم الجمعة، أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 74 سنتاً، ما يعادل ‌‏0.8 بالمئة، لتصل إلى 97.55 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب ‏تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 89.79 دولاراً للبرميل.‏

وأشارت الوكالة إلى أن خام برنت يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 16 بالمئة، وهو ‏الأكبر منذ بداية جائحة كورونا، والأكبر من حيث القيمة المطلقة منذ بدء تسجيل البيانات ‏عام 1988، بينما يُتوقع أن يتراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 13 بالمئة ‏خلال الأسبوع.‏

ويأتي هذا التراجع على خلفية توقعات بخفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة ‏وإيران، ما قد يتيح زيادة صادرات النفط الخام من المنطقة، بالتزامن مع ظهور مؤشرات ‏على احتمال وجود فائض في المعروض، وعودة العلاوات السعرية الفورية للخام في ‏الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب.‏

وكانت أسعار النفط سجلت تراجعاً حاداً الأربعاء الماضي، عقب النتائج الانتخابية التي ‏حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قبل أن تعاود الارتفاع مع ‏استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز، وتجدد المخاوف بشأن ‏أمن إمدادات الطاقة.‏