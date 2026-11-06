النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ جائحة كورونا

بكين-سانا
تتجه أسعار النفط إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ بداية جائحة كورونا، في ظل توقعات بانحسار الحرب الأمريكية الإيرانية واحتمالات زيادة الإمدادات من المنطقة، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز بحسب وكالة رويترز.
وذكرت الوكالة اليوم الجمعة، أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 74 سنتاً، ما يعادل 0.8 بالمئة، لتصل إلى 97.55 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 89.79 دولاراً للبرميل.
وأشارت الوكالة إلى أن خام برنت يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 16 بالمئة، وهو الأكبر منذ بداية جائحة كورونا، والأكبر من حيث القيمة المطلقة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1988، بينما يُتوقع أن يتراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 13 بالمئة خلال الأسبوع.
ويأتي هذا التراجع على خلفية توقعات بخفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يتيح زيادة صادرات النفط الخام من المنطقة، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على احتمال وجود فائض في المعروض، وعودة العلاوات السعرية الفورية للخام في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب.
وكانت أسعار النفط سجلت تراجعاً حاداً الأربعاء الماضي، عقب النتائج الانتخابية التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قبل أن تعاود الارتفاع مع استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز، وتجدد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.