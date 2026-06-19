فشل ميداني ينهي تجربة روبوت شرطة في مدينة أمريكية بعد أقل من عام على تشغيله

واشنطن-سانا

أحالت إدارة شرطة مدينة دبلن في ولاية أوهايو الأمريكية الروبوت الأمني المستقل “Knightscope K5”، المعروف باسم “DubBot”، إلى التقاعد، وذلك بعد أقل من عام على بدء تشغيله ضمن مهام الدورية في أحد مرافق المدينة.

وذكر موقع “Interesting Engineering” التقني أمس الخميس، أن قرار الإحالة جاء بعد أن أخفق الروبوت خلال فترة خدمته في تسجيل أي مخالفات أو تنفيذ أي تدخلات أمنية، رغم تكليفه بمهام المراقبة داخل مرآب سيارات محلي.

وأشارت التقارير إلى أن تكلفة تشغيل الروبوت بلغت نحو 67,548 دولاراً، وهو مبلغ يقارب راتب عنصر شرطة سنوي، في حين كانت المدينة تخطط في الأصل لإنفاق أكثر من 238 ألف دولار لتشغيل وحدتين لمدة عامين، قبل أن يتم إلغاء تشغيل أحدهما وعدم تفعيل الآخر.

وبحسب المعلومات التقنية، يبلغ ارتفاع الروبوت أكثر من خمس أقدام ويزن نحو 400 رطل، ويعتمد على الحركة بعجلتين مزودتين بكاميرات بزاوية 360 درجة وزر طوارئ، إلا أن قدراته العملية بقيت محدودة في مجال الاستجابة للحوادث.

وتأتي هذه التجربة ضمن سلسلة محاولات سابقة لاستخدام روبوتات مشابهة في مهام أمنية داخل الولايات المتحدة، انتهت معظمها بالتوقف المبكر بسبب الحاجة المستمرة للإشراف البشري ومحدودية الأداء الميداني.