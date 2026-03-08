اكتشاف أحفورة سمكة عظمية تعود إلى العصر السيلوري في الصين

بكين-سانا

كشف فريق من العلماء في الصين عن أقدم أحافير معروفة لسمكة عظمية ذات أسنان، في اكتشاف قد يسهم في توسيع فهم العلماء لبدايات تطور الفقاريات على الأرض.

وأوضحت الفريق خلال الدراسة التي نشرت في مجلة Nature العلمية أن الأحافير المكتشفة تظهر تفاصيل تشريحية دقيقة للأسماك الأولى، بما في ذلك شكل الفك والأسنان وبنية الجمجمة، وهي عناصر أساسية لدراسة تطور الفقاريات.

وأشار الباحث الدكتور مين تشو من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في الصين إلى أن هذه السمكة، التي عُثر عليها في منطقة تشونغتشينغ، تعود إلى العصر السيلوري المبكر قبل نحو 436 مليون سنة.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يدل على أن الخصائص الأساسية للأسماك العظمية تطورت تدريجياً عبر مراحل متعددة، مؤكدين أن جنوب الصين يعد من المناطق التي شهدت مراحل مبكرة من تطور الفقاريات.