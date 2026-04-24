دراسة حديثة: الساعات الذكية تعزز دقة رصد اضطرابات القلب لدى الأطفال

واشنطن-سانا

في تطور يعكس التحول المتسارع في تقنيات الرعاية الصحية الرقمية، كشفت دراسة حديثة أن الساعات الذكية، وعلى رأسها ساعة آبل، قد تقدم أداءً متقدماً في رصد اضطرابات نظم القلب لدى الأطفال والمراهقين، مقارنة ببعض أجهزة المراقبة الطبية التقليدية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Diagnostic and Interventional Cardiology التقني، فقد أظهرت الدراسة التي شملت 107 أطفال ومراهقين، أن ساعة آبل سجلت قراءات تخطيط قلب عالية الجودة في نحو 79% من حالات تسرع القلب، ما مكّن الأطباء من تحليل البيانات والاعتماد عليها بدرجة موثوقة في التقييم السريري.

وأشارت النتائج إلى إمكانية تعزيز دور التقنيات القابلة للارتداء في مستقبل طب الأطفال، عبر توفير وسائل أكثر راحة ودقة لمراقبة صحة القلب بشكل مستمر.

وجاءت هذه الدراسة ضمن إطار بحثي متعدد المراكز في مجال طب القلب الرقمي للأطفال، بمشاركة باحثين من مؤسسات أكاديمية وطبية، من بينها جامعة ستانفورد، إلى جانب جهات بحثية أخرى متخصصة في أمراض القلب والتقنيات الطبية الحديثة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة القابلة للارتداء كأدوات مساعدة في التشخيص المبكر والمتابعة المستمرة للحالات الصحية، بما يسهم في تحسين فرص التدخل العلاجي السريع وتقليل المضاعفات المحتملة.