اكتشاف أحافير ديناصور ضخم في النيجر يعزز فهم تطور سبينوصوروس

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن العثور على جمجمة متحجرة وعظام فك لديناصور ضخم يُعرف باسم “سبينوصوروس ميرابيليس”، عاش قبل نحو 95 مليون سنة، وذلك خلال أبحاث ميدانية في النيجر قادها فريق من جامعة شيكاغو.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Science العلمية، أن هذا النوع قريب من “سبينوصوروس إيجبتياكوس” المعروف بكونه آكلاً للأسماك، مع امتلاكه خصائص تكيفية تشير إلى نمط حياة شبه مائي.

وأوضح بول سيرينو الباحث الرئيسي في الدراسة، أستاذ علم الأحياء والتشريح في جامعة شيكاغو، أن الديناصور كان صياداً يعتمد على نصب الكمائن على ضفاف الأنهار والمياه الضحلة، مشبهاً سلوكه بطيور مالك الحزين، ولكن بحجم ضخم.

وبيّنت الدراسة أن “سبينوصوروس ميرابيليس” امتلك خطماً طويلاً لاصطياد الأسماك، وعنقاً مرناً للحركة السريعة، إضافة إلى أطراف تساعده على الصيد في المياه، فيما استُخدم العرف العظمي لأغراض التواصل وليس القتال.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يقدّم فهماً أعمق لتطور سبينوصوروس، بدءاً من العصر الجوراسي، مروراً بالطباشيري المبكر والمتأخر، وصولاً إلى تكيفه مع نصب الكمائن على الشواطئ الشمالية لأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

يذكر أنه تم استخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد والأساليب الحديثة في إعادة بناء الجمجمة بدقة، وتحليل تفاصيل العرف والفك، الأمر الذي أتاح فهماً أوضح لهذا المفترس وعزز الاهتمام بدراسة الحياة القديمة.