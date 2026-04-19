“كانتاس” تستعد لإطلاق اختبارات طائرات الرحلات فائقة المدى بين سيدني ولندن ونيويورك

كانبرا-سانا

تستعد الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” لبدء مرحلة الاختبارات التشغيلية لأسطولها الجديد من الطائرات بعيدة المدى، في إطار مشروع “شروق الشمس” (Project Sunrise)، الذي يهدف إلى تشغيل رحلات مباشرة غير مسبوقة تربط مدينة سيدني بكل من لندن ونيويورك، دون توقف.

وذكرت شبكة CNN اليوم الأحد أن المشروع يشمل تشغيل 12 طائرة من طراز إيرباص A350-1000ULR، مصممة لتنفيذ رحلات قد تصل مدتها إلى نحو 22 ساعة، في خطوة تعد من أطول الرحلات التجارية في العالم، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي لهذه الرحلات خلال عام 2027.

وبيّنت التقارير أن أول طائرة من هذا الطراز خرجت بالفعل من خط التجميع النهائي في مدينة تولوز الفرنسية، حيث جرى تزويدها بمحركات Rolls-Royce Trent XWB-97 عالية الدفع، لتكون جاهزة حالياً للانتقال إلى مرحلة الاختبارات الأرضية قبل دخولها الخدمة التشغيلية.

وأوضحت المعلومات أن الطائرات الجديدة ستأتي بتصميم داخلي خاص يركز على راحة المسافرين خلال الرحلات الطويلة جداً، إذ ستضم مقصورات واسعة بسعة 238 مقعداً فقط مقارنة بنحو 400 مقعد في الطرازات التقليدية من نفس الفئة، مع تخصيص أكثر من 40% من المقاعد للمقصورات الممتازة.

كما ستشمل الطائرات أجنحة خاصة تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل، وخزائن ملابس كاملة الطول، إلى جانب “منطقة عافية” مخصصة لتمكين الركاب من الحركة وتخفيف آثار الرحلات الطويلة عبر التمدد والحصول على المرطبات.

ويُتوقع أن يشكل مشروع “شروق الشمس” نقلة نوعية في مجال الطيران المدني، عبر تقليص زمن السفر بين القارات، وفتح آفاق جديدة للرحلات المباشرة فائقة المدى.

