تقنية صينية جديدة للتحقق من الهوية عبر نبضات القلب باستخدام سماعات الأذن

بكين-سانا

ابتكر باحثون صينيون تقنية جديدة تتيح التحقق من هوية المستخدم من خلال نبضات القلب باستخدام سماعات الأذن، في خطوة قد تسهم في تطوير أنظمة المصادقة الحيوية وتعزيز مستويات الأمان الرقمي.

وذكر موقع 163.com الصيني المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس السبت أن فريقاً بحثياً من جامعتي سوتشو وبكين طوّر نظاماً يحمل اسم «EarLock»، يعتمد على سماعات الأذن المزودة بمستشعرات حركة دقيقة لرصد الإشارات الناتجة عن نبضات القلب والتعرف إلى هوية المستخدم بشكل مستمر.

ويعمل النظام على التقاط الاهتزازات الدقيقة الناتجة عن ضربات القلب عبر العظام والأنسجة المحيطة بقناة الأذن، وتحويلها إلى بصمة حيوية فريدة يمكن استخدامها كوسيلة للتحقق من الهوية.

وأظهرت الاختبارات الأولية، التي شملت 33 مشاركاً، قدرة النظام على اكتشاف انتقال السماعة إلى مستخدم آخر خلال ثوانٍ معدودة، مع تسجيل معدل خطأ بلغ نحو 3.13 بالمئة.

ويرى الباحثون أن التقنية الجديدة قد توفر بديلاً أكثر سهولة وسلاسة من وسائل التحقق التقليدية، مثل كلمات المرور أو بصمات الأصابع، دون الحاجة إلى تدخل متكرر من المستخدم.

وإذا أثبتت الاختبارات المستقبلية فاعليتها على نطاق أوسع، فقد تفتح هذه التقنية المجال أمام استخدام سماعات الأذن كوسيلة لفتح الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة المتصلة، ضمن توجه متزايد نحو تطوير أنظمة أمان تعتمد على الخصائص الحيوية الفريدة للأفراد.