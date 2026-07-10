دراسة: استخدام الآباء المفرط للهواتف الذكية قد يؤثر في الصحة النفسية للأطفال

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن انشغال الآباء المفرط بالهواتف الذكية قد يترك آثاراً نفسية طويلة الأمد على الأطفال، مشيرةً إلى أن تأثير العادات الرقمية للوالدين في العلاقة مع الأبناء قد يكون عاملاً مهماً في نموهم العاطفي والاجتماعي.

ونشرت دورية “Frontiers in Psychology” العلمية بداية الشهر الجاري نتائج الدراسة التي أعدها باحثون من مركز الأبحاث والابتكار التابع لـ “Newport Healthcare” بالتعاون مع باحثين من جامعة وايدنر (Widener University) و”Fielding Graduate University” في الولايات المتحدة، حيث شملت نحو 600 مراهق أمريكي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدداً من المراهقين شعروا بالتجاهل عندما كان آباؤهم منشغلين بهواتفهم أثناء قضاء الوقت معهم، لافتةً إلى أن المشكلة لا ترتبط باستخدام الهاتف بحد ذاته، وإنما بغياب التفاعل والانتباه العاطفي رغم وجود الوالدين جسدياً.

وأوضح الباحثون أن هذا السلوك قد يؤدي إلى ما يعرف بـ “التعلق غير الآمن”، وهو نمط نفسي يرتبط بزيادة القلق وضعف الثقة في العلاقات الاجتماعية مستقبلاً، مشيرين إلى أن آثاره قد تستمر إلى مراحل لاحقة من العمر إذا لم تتم معالجتها مبكراً.

وتسلط الدراسة الضوء على مفهوم “التداخل التكنولوجي” (Technoference)، الذي يشير إلى تأثير الأجهزة الرقمية في إضعاف التواصل المباشر بين الأشخاص، بعدما ركزت أبحاث سابقة على انعكاساته في العلاقات الزوجية، فيما تبرز الدراسة الحالية تأثيره في العلاقة بين الآباء والأبناء.

يذكر أن تعزيز الصحة الرقمية للأطفال لا يقتصر على تقليل وقت استخدامهم للشاشات وفق الباحثين، بل يتطلب أيضاً أن يقدم الآباء نموذجاً متوازناً في استخدام الأجهزة الذكية، لأن الأطفال لا يتذكرون فقط ما يقال لهم، بل يتذكرون مدى حضور والديهم واهتمامهم بهم في اللحظات المهمة.