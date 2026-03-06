دراسة: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد تسهم في خفض استهلاك الكهرباء

لندن-سانا

كشفت دراسة حديثة أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقليل استهلاكها من الكهرباء عند الحاجة دون التأثير في تشغيل المهام الأساسية، ما قد يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطاقة.

وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch التقني، فإن الدراسة التي نفذتها شركة Emerald AI المطورة لمنصة إدارة طاقة مراكز البيانات بالتعاون مع شركة Nvidia المتخصصة في تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي وشبكة الكهرباء البريطانية National Grid ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI)، أكدت أن مراكز البيانات يمكنها تعديل استهلاكها للطاقة بشكل مرن استجابة لاحتياجات الشبكة الكهربائية.

وخلال اختبار أجري في مركز بيانات في لندن على مدى خمسة أيام في كانون الأول 2025، تم تنفيذ أكثر من 200 تجربة تشغيلية لقياس قدرة المركز على خفض أو زيادة استهلاك الكهرباء بشكل فوري.

وأظهرت النتائج أن المركز تمكن من خفض استهلاكه بنسبة وصلت إلى 40 بالمئة مع استمرار تشغيل المهام الحيوية، في خطوة قد تسهم مستقبلاً في تحسين إدارة الطاقة ودعم استقرار شبكات الكهرباء.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد لاعتماد مراكز بيانات أكثر مرونة في استهلاك الطاقة، بما يسهم في دعم استقرار شبكات الكهرباء مع التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.