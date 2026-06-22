ناسا تعتزم إطلاق مهمة جديدة لدراسة الغلاف الجوي للمريخ عام 2028

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة ناسا عزمها إطلاق مهمة فضائية جديدة إلى كوكب المريخ عام 2028، بهدف إجراء دراسة شاملة للغلاف الجوي والظواهر المناخية على الكوكب الأحمر، وذلك ضمن شراكة مع شركة Relativity Space الأمريكية.

ووفقاً لما أعلنته وكالة ناسا عبر موقعها الرسمي أول أمس، فإن مهمة «إيولوس» (Aeolus) ستوفر للمرة الأولى مراقبة يومية شبه متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، من خلال جمع بيانات حول الرياح ودرجات الحرارة والعواصف الترابية والسحب، بما يسهم في تحسين فهم البيئة المناخية للكوكب، ودعم خطط الاستكشاف المستقبلية.

وستتولى شركة «ريليتيفيتي سبيس» تصميم المركبة الفضائية وبناءها وإطلاقها وتشغيلها خلال الرحلة، بينما ستقوم ناسا بتطوير الأجهزة العلمية الخاصة بالمهمة، والتي تشمل أربعة أنظمة رصد متخصصة لدراسة الغلاف الجوي وسطح المريخ.

وتسعى المهمة إلى تحسين النماذج المناخية الخاصة بالمريخ، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالظروف الجوية، ولا سيما العواصف الترابية التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام البعثات الروبوتية والمأهولة المستقبلية.

كما يُنتظر أن تسهم البيانات التي ستجمعها المهمة في دعم عمليات الهبوط والاستكشاف على سطح الكوكب الأحمر، وتقليل المخاطر المرتبطة بالبعثات الفضائية طويلة الأمد.

وتأتي مهمة «إيولوس» استكمالاً لجهود علمية امتدت لعقود في دراسة المريخ، وتعكس اتجاهاً متزايداً نحو توسيع التعاون بين المؤسسات العلمية الحكومية، وشركات القطاع الخاص في مجال استكشاف الفضاء.