ابتكار رقعة ذكية للكشف المبكر عن حساسية الطعام

الرياض-سانا

كشفت دراسة حديثة عن تطوير جهاز جديد قابل للارتداء قد يسهم في إحداث نقلة نوعية في التعامل مع حساسية الطعام، إذ يتيح تنبيه المصابين قبل بدء رد الفعل التحسسي، ما يساعد على تقليل حالات التأق الخطرة والانتقال بإدارة الحساسية من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى نهج الوقاية المبكرة.

وذكر موقع “ميديكال إكسبريس” العلمي المتخصص في الأخبار الطبية والصحية، أن الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية الأمريكية “ACS Materials Letters” توصلت إلى ابتكار جهاز على شكل رقعة ذكية يحمل اسم “Allergy E”، طوره فريق بحثي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية.

ويعمل الجهاز على قياس مستويات الغلوبولين المناعي المسؤول عن تحفيز تفاعلات الحساسية، حيث أظهرت الاختبارات قدرته على رصد تركيزات منخفضة جداً تصل إلى 30 بيكوغراماً لكل مليلتر، بحساسية تفوق معظم الفحوصات التقليدية بمئات المرات.

وتعتمد الرقعة على إبر دقيقة متناهية الصغر يقل طولها عن مليمتر واحد، تقوم باستخلاص كميات صغيرة من السائل تحت الجلد من دون ألم يُذكر، فيما تحتوي هذه الإبر على جزيئات استشعار تتفاعل مع الأجسام المضادة المسببة للحساسية لتوليد إشارة كهروكيميائية تتحول إلى بيانات قابلة للقياس عبر جهاز قراءة صغير.

ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الابتكار في تطوير أجهزة مشابهة قادرة على قياس مؤشرات حيوية أخرى، بما يعزز الكشف المبكر والوقاية ويحمي ملايين الأشخاص المعرضين لمخاطر الحساسية الشديدة.