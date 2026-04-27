متصفح “كروم” يخطط لتقديم ميزة التبويبات العمودية لتخفيف ازدحام التبويبات

واشنطن-سانا

يخطط متصفح “كروم” الأمريكي لاعتماد ميزة “التبويبات العمودية”، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم ألسنة التصفح، والحد من الفوضى الناتجة عن تكدسها، وخاصةً مع الارتفاع الكبير في الاعتماد على المتصفح في مجالات العمل والدراسة.

وحسب “بي جي آر” التقني فإن مطوري “كروم” يعملون على تطوير هذه الميزة، التي تقوم على نقل ألسنة التصفح من الشريط العلوي إلى شريط جانبي على يمين الشاشة، ما يتيح للمستخدم رؤية أوضح لعناوين الصفحات المفتوحة، بدلاً من الأيقونات الصغيرة التي يصعب تمييزها عند كثرة التبويبات.

وتكمن أهمية هذه الميزة في أنها تسمح بعرض أسماء الصفحات بشكل كامل، ما يسهل عملية التنقل بين عشرات التبويبات بسرعة وسلاسة، ويقلل الحاجة إلى البحث اليدوي أو التخمين، وهو ما يفيد بشكل خاص المستخدمين الذين يعتمدون على إدارة مهام متعددة في وقت واحد، مثل الصحفيين والباحثين والعاملين في المجال الرقمي.

ورغم أن فكرة التبويبات العمودية ليست جديدة، إذ اعتمدتها بعض المتصفحات الأخرى منذ سنوات، فإن “كروم” يتجه لاعتمادها بشكل أوسع استجابة لتغير أنماط الاستخدام، مع تزايد عدد التبويبات المفتوحة لدى المستخدمين، ما جعل الأسلوب التقليدي أقل كفاءة في إدارة المحتوى المتعدد.