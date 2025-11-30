آبل تكشف تقنية جديدة لسماعات AirPods لقراءة إشارات الدماغ بالذكاء الاصطناعي

8cceb630 a857 4b18 8480 1572d3998feb آبل تكشف تقنية جديدة لسماعات AirPods لقراءة إشارات الدماغ بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

كشف فريق من باحثي شركة أبل عن تقنية مبتكرة قد تتيح لسماعات AirPods في المستقبل فهم إشارات الدماغ الكهربائية، اعتماداً على أسلوب تعلم ذاتي الإشراف بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بيانات مُشروحة مسبقاً.

ووفقاً لموقع 9to5Mac المتخصص في أخبار ومنتجات شركة آبل، تحمل التقنية اسم PARS، وهي تسمح للنموذج بتحليل إشارات تخطيط الدماغ من بيانات خام مباشرة، ما يقلل الاعتماد على البيانات الطبية المكلفة المستخدمة عادة لتحديد مراحل النوم أو اكتشاف النوبات.

وأوضحت الدراسة أن النموذج يتعلّم تقدير التغيّرات الزمنية بين أجزاء مختلفة من النشاط الدماغي، ما يساعده على فهم البنية العامة للإشارات بدلاً من الاقتصار على تعليمات جاهزة، وقد أظهرت الاختبارات أن التقنية الجديدة تقدّم أداءً يوازي أو يتفوق على الأساليب التقليدية في معظم المعايير المعتمدة.

ويشير الباحثون إلى أن هذا النهج قد يطوّر طرق تحليل إشارات الدماغ في التطبيقات الطبية والبحثية، وخاصة تلك التي تتطلب دقة عالية دون الحاجة إلى عمليات ترميز يدوية معقدة.

وتتزامن هذه الخطوة مع طلب براءة اختراع قدمته آبل لجهاز قابل للارتداء يقيس الإشارات الحيوية عبر الأذن، مع إمكانية تزويد سماعات AirPods بحساسات إضافية ونموذج ذكاء اصطناعي يختار الأقطاب الأفضل لالتقاط الإشارات، ما يمهد لجيل أكثر ذكاءً من الأجهزة القابلة للارتداء.

الصين تصدر إنذاراً باللون البرتقالي لمواجهة عواصف مطيرة واسعة النطاق
كندا تموّل تطوير مفاعل نووي تمهيداً لنقله إلى القمر
دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية
ماتشو بيتشو مهدد بفقدان مكانته ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة
شركة صينية تقدم مكافآت مالية لموظفيها لتشجيعهم على خسارة الوزن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك