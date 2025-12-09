مشروع أوروبي يوظف الروبوتات لترميم تراث مدينة بومبي الإيطالية

روما-سانا

ابتكر باحثون من عدة مراكز بحثية أوروبية روبوتاً متطوراً يسهم في إعادة بناء لوحات جدارية مدمرة في مدينة بومبي الإيطالية الأثرية، التي طمرها انفجار جبل فيزوف عام 79 ميلادي.

وحسب شبكةCNN يعمل الروبوت على إعادة تجميع لوحتين جداريتين رومانيتين قديمتين، في خطوة تهدف إلى استعادة ملامح الماضي، بعد أن تعرضت هذه الجداريات للتدمير ليس فقط بفعل الكارثة البركانية، بل أيضاً نتيجة القصف خلال الحرب العالمية الثانية، وانهيار أحد المباني عام 2010.

وشارك في المشروع فرق من خبراء الروبوتات والذكاء الاصطناعي من معاهد بحثية أوروبية، حيث طوروا خوارزميات متقدمة قادرة على مطابقة الألوان والأنماط الدقيقة في الجداريات، بما في ذلك تفاصيل يصعب على العين البشرية تمييزها.

وأكد الخبراء أن هذه التقنية لا تلغي دور علماء الآثار، لكنها قد تُعيد تشكيل طبيعة عملهم، من خلال تسريع عمليات الترميم التي عادة ما تكون شاقة ومعقدة.

ويعتمد المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021 على تقنيات التعرف على الصور وحل الألغاز باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أذرع روبوتية دقيقة، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي العالمي.