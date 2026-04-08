نحو 193 ألف طفل في الرقة ضمن حملة لتعزيز التلقيح الروتيني

الرقة-سانا

أكد مدير صحة الرقة الدكتور عبد الله الحمود أن حملة التلقيح الروتيني تستهدف نحو 193 ألف طفل في مختلف مناطق المحافظة، من خلال 43 مركزاً صحياً ثابتاً و51 فريقاً جوالاً، إضافة إلى نقاط تلقيح محدثة، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال في المدينة والأرياف والتجمعات البدوية.

وقال مدير الصحة في تصريح لمراسل سانا: “إن الحملة انطلقت في الـ 31 من آذار الماضي، وتتضمن تقديم اللقاحات الروتينية إلى جانب اللقاح الفموي ضد شلل الأطفال، بغض النظر عن اللقاحات السابقة”.

وأضاف الحمود: إن الحملة تترافق مع حملة تلقيح الحجاج التي انطلقت في الـ 24 من آذار، وتستمر حتى الـ 18من نيسان، وتشمل لقاحات التهاب السحايا وكوفيد-19، مع العمل على تأمين كميات إضافية لتغطية جميع المستفيدين، لافتاً إلى أن الحملة تحظى بمتابعة وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، بما يسهم في تعزيز الواقع الصحي ورفع مستوى الوقاية من الأمراض في المحافظة.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة لقاح “تحت وطنية” بالتعاون مع مديريات الصحة في دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي، وذلك بهدف تعزيز التلقيح الروتيني، وتقديم لقاح شلل الأطفال الفموي في ال 31 من آذار الماضي، وتستمر حتى الـ 22 من نيسان الجاري.