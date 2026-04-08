الذهب يرتفع 150 ليرة سورية جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأربعاء، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة، عن السعر الذي سجله أمس الثلاثاء والذي كان 17100 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17250 ليرة بالعملة الجديدة مبيعاً، و16900 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة جديدة شراءً.

في حين وصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم إلى 4813 دولاراً، بارتفاع 1.96%، عن أمس.