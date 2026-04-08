زراعة الحسكة: واقع نمو محصولي القمح والشعير جيد والإصابة بدودة الزرع محدودة

الحسكة-سانا

أكدت مديرية الزراعة في الحسكة أن واقع نمو محصولي القمح والشعير في المحافظة جيد في مختلف المناطق الزراعية، وأن الإصابات المسجلة بدودة الزرع ضمن الحقول متفرقة، ولم تصل إلى درجة العتبة الاقتصادية.

وبين معاون مدير الزراعة بالمحافظة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا: “أن الإصابات المسجلة بدودة الزرع للموسم الزراعي الحالي في حقول القمح والشعير تكاد لا تذكر مقارنة بالمساحة الإجمالية المزروعة بهما، حيث تبلغ نحو ٢٠٠ هكتار، منتشرة بشكل مفرق ومفرد في بعض المساحات الزراعية في مناطق تل براك وعامودا والقامشلي”.

وأشار الحسو إلى أن الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير سواء المروي أو البعل جيدة بعد الهطولات المطرية الغزيرة هذا الموسم، مبيناً أن النبات يمر حالياً في طوري الاستطالة والإشطاء، وأن استمرار تأثر المنطقة بالمنخفضات الجوية خلال الشهر الحالي وما يرافقها من هطولات مطرية، سيزيد من تحسن واقع الإنبات وتشكل السنابل.

يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغ نحو ٧٥٠ ألف هكتار، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.