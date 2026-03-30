دراسة: فيتامين ب 3 قد يشكل علاجاً واعداً للكبد الدهني

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محتمل لفيتامين ب 3 في علاج مرض الكبد الدهني، من خلال استهداف جزيء مرتبط بتراكم الدهون في خلايا الكبد، ما قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات فعّالة، بالتوازي مع اتباع نمط حياة صحي.

وأجرى الدراسة التي نشرها موقع ScienceDaily العلمي فريق بحثي دولي من كوريا الجنوبية بقيادة الأستاذ جانغ هيون تشوي من المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا في أولسان، بالتعاون مع باحثين من جامعة بوسان الوطنية ومستشفى جامعة أولسان، ونُشرت نتائجها في دورية “Frontiers in Pharmacology” العلمية.

وبيّنت الدراسة أن جزيء “miR-93” يلعب دوراً رئيسياً في تحفيز تراكم الدهون والتندّب في الكبد، حيث أظهرت النتائج أن مادة النياسين، وهي الشكل المعروف لفيتامين ب 3، قادرة على خفض مستويات هذا الجزيء، ما يسهم في تحسين حساسية الأنسولين وتعزيز وظائف الكبد.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على نماذج حيوانية نتائج واعدة، إذ ساعد النياسين في تقليل الدهون المتراكمة في الكبد وتحسين أدائه، من خلال استعادة نشاط الجين الوقائي “SIRT1”، ما يعزز إمكانية تطوير استراتيجيات علاجية جديدة في المستقبل.

ويُعد مرض الكبد الدهني من الأمراض الشائعة عالمياً، ويرتبط بعدة عوامل أبرزها السمنة والسكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى الإفراط في تناول السكريات وبعض الأدوية، حيث يؤدي تراكم الدهون في خلايا الكبد إلى التهابات وتندّب قد يتطور إلى فقدان تدريجي لوظائفه.