دراسة فلكية تكشف احتمال تشكل مجرات دون مادة مظلمة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة فلكية حديثة أجراها فريق من العلماء بقيادة الباحث مايكل كيم من جامعة ييل الأمريكية، عن دلائل جديدة تشير إلى احتمال وجود مجرات خالية أو شبه خالية من المادة المظلمة، في اكتشاف قد يطرح تساؤلات حول بعض النماذج المعتمدة لتفسير تشكل المجرات وتطورها.

وذكر موقع وكالة “سبوتنيك” أمس الأحد، أن الدراسة ركزت على مجرة تُعرف باسم “NGC 1052-DF9” تبعد نحو 67 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وتُعد ثالث مجرة يُعتقد أنها تفتقر إلى كميات كبيرة من المادة المظلمة، بعد مجرتي “DF2″ و”DF4”.

وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى احتمال تشكل هذه المجرات، نتيجة أحداث كونية عنيفة أدت إلى انفصال المادة العادية عن المادة المظلمة، وهو ما قد يفسر الخصائص غير المعتادة التي رُصدت فيها.

كما لفتت الدراسة إلى أن هذه المجرات تقع ضمن اصطفاف كوني يضم عدداً من المجرات المرتبة بصورة شبه خطية، الأمر الذي يدعم فرضية نشأتها نتيجة تصادمات بين مجرات قزمة عالية السرعة، أسفرت عن فصل الغاز والمادة العادية عن المادة المظلمة.

ويأمل العلماء أن تسهم عمليات الرصد المستقبلية والدراسات الإضافية في التحقق من هذه النتائج، بما يساعد على فهم أعمق لطبيعة المادة المظلمة ودورها في تشكل البنى الكونية وتطور المجرات.

وتُعد المادة المظلمة من أكثر الظواهر غموضاً في علم الفلك، إذ يُعتقد أنها تشكل جزءاً كبيراً من كتلة الكون، رغم عدم إمكانية رصدها بشكل مباشر، بينما يُستدل على وجودها من خلال تأثيراتها الجاذبية في المجرات والأجرام السماوية.