دراسة أمريكية: كوفيد-19 يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن الإصابة بفيروس كوفيد-19 قد ترتبط بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ما يستدعي متابعة وظائف الكلى حتى بعد التعافي من العدوى.

وذكرت شبكة “بي بي سي” أن الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، بيّنت أن المصابين بكوفيد-19 كانوا أكثر عرضة بنسبة 54 بالمئة للإصابة بمشكلات في الكلى خلال العام التالي، مقارنة بغير المصابين.

وأوضحت النتائج أن الفيروس قد يسبب أضراراً مباشرة لأنسجة الكلى، ما قد يسهم في تطور اضطرابات مزمنة، علماً أن أمراض الكلى المزمنة ترتبط أيضاً بعوامل خطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة.

ودعا الباحثون إلى مراقبة وظائف الكلى لدى المتعافين من كوفيد-19، ولا سيما من لديهم عوامل خطر إضافية، للحد من المضاعفات المحتملة على المدى البعيد.

وكوفيد-19 هو مرض معدٍ يسببه فيروس يُدعى سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2)، وهو أحد فيروسات كورونا.

