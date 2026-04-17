صعود الهواتف البسيطة يعيد تشكيل سوق الاتصالات وسط تحولات “الزهد الرقمي” ومخاوف الخصوصية

واشنطن-سانا

تشهد أسواق الاتصالات العالمية نمواً ملحوظاً في الطلب على الهواتف “غير الذكية”، في ظل تصاعد توجهات “المينيماليزم الرقمي” التي تدعو إلى تقليل الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية، وذلك وفقاً لتقارير صادرة عن معهد رويترز للأخبار الرقمية وشركة كاونتربوينت ريسيرش المتخصصة بأبحاث السوق.

وتشير التقارير إلى أن هذا الاتجاه لم يعد سلوكاً فردياً، بل تحول إلى نمط استهلاك رقمي واسع يعكس رغبة متزايدة في تقليل التشتيت واستعادة الخصوصية، حيث يقوم “المينيماليزم الرقمي” على خفض استخدام التطبيقات والإشعارات لتعزيز التركيز وإدارة الوقت.

كما توضح بيانات مركز التقنية الإنسانية (Center for Humane Technology) المتخصص بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات على السلوك البشري، أن التصميم الخوارزمي للتطبيقات الحديثة يعتمد على آليات تحفيزية تزيد من مدة الاستخدام، في وقت تشير فيه تقديرات بحثية إلى نمو سوق الهواتف البسيطة بنحو 20% عالمياً، مدفوعاً برغبة المستخدمين، وخصوصاً فئة الشباب، في تقليل وقت الشاشة والحد من الإرهاق الرقمي.

الخصوصية تدفع نحو العودة للهواتف البسيطة

في سياق متصل، تُعزى عودة الاهتمام بالهواتف البسيطة إلى اعتبارات تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني، إذ تعتمد هذه الأجهزة على أنظمة تشغيل محدودة تقلل من عمليات جمع البيانات وتتبع المستخدمين مقارنة بالهواتف الذكية، وفقاً لتقارير شركة كاونتربوينت ريسيرش المتخصصة في أبحاث وتحليل أسواق التكنولوجيا حول اتجاهات سوق الأجهزة المحمولة.

كما تشير بيانات مركز التقنية الإنسانية إلى أن الهواتف التقليدية لا تنقل بيانات الاستخدام بشكل مستمر كما تفعل الأجهزة الذكية المرتبطة بالسحابة، ما يجعلها خياراً مفضلاً لدى فئات تسعى إلى تقليل التعقب الرقمي وتعزيز حماية بياناتها الشخصية.

توجهات جديدة في تصميم التطبيقات والخصوصية الرقمية

تشير تحليلات قطاع التكنولوجيا إلى أن الشركات المطورة للتطبيقات بدأت بتعديل استراتيجياتها استجابة لهذا التحول، من خلال تقليل التمرير اللانهائي وإضافة أدوات للتحكم بزمن الاستخدام، وذلك وفقاً لتقارير Deloitte Insights المتخصصة بالاستشارات والأبحاث المالية والتقنية والإدارية.

كما تتجه بعض الشركات إلى تطوير تطبيقات تعمل بشكل محلي دون اتصال دائم بالخوادم، لتحقيق توازن بين الخصوصية وجمع البيانات التشغيلية، بحسب تقرير صادر عن McKinsey & Company المتخصصة في الاستشارات الإدارية والاستراتيجية.

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل العلاقة مع التكنولوجيا

في المقابل، يرى خبراء الذكاء الاصطناعي أن هذا التحول يفرض تحديات على تطوير النماذج الذكية، ما يدفع الشركات إلى الاعتماد على البيانات المولدة آلياً أو “البيانات الاصطناعية” لتعويض نقص البيانات السلوكية الناتج عن تقليل الاستخدام الرقمي، وفقاً لتقارير McKinsey & Company.

وتشير تحليلات مجلة Nature Machine Intelligence العلمية إلى أن العودة للهواتف البسيطة لا تعني رفض التكنولوجيا، بل تعكس إعادة صياغة العلاقة معها بما يجعلها أكثر خدمة للإنسان وأقل تحكماً في سلوكه.

وفي ظل هذا التحول، يتجه قطاع الاتصالات نحو استخدام أكثر وعياً للتكنولوجيا يقوم على تقليل الاستهلاك الرقمي وتعزيز الخصوصية، مع استمرار تطور السوق لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة.