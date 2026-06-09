أبل تكشف عن “سيري ‏AI‏” بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة وتجربة صوتية ‏تفاعلية‎ ‎

واشنطن -سانا‏

كشفت شركة “أبل” الأمريكية اليوم الإثنين عن إطلاق تحديث جديد ومطوّر ‏لمساعدها الصوتي “سيري” مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى ‏تحسين ميزات التعرف على الصوت وتوفير تطبيق مستقل، وذلك بعد عامين ‏من التطوير المستمر لمنتجاتها الذكية‎.‎

ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان خلال مؤتمر المطورين العالمي ‏السنوي في مقرها الرئيسي بكوبرتينو بولاية كاليفورنيا: ” إن البرنامج ‏الجديد الذي أُطلق عليه اسم “سيري إيه.آي”، يتمتع بمعرفة واسعة تتيح ‏للمستخدمين الحصول على تفاصيل دقيقة من الإنترنت عند الاستجابة ‏للاستفسارات، فضلاً عن إمكانية العودة إلى المحادثات السابقة والوصول إلى ‏البيانات غير المحفوظة رسمياً، كالعناوين المرسلة عبر الرسائل النصية‎”‌‏.‏

سيري ‏AI‏… تجربة صوتية أكثر ذكاءً وتفاعلاً

وأشارت الشركة إلى أن النسخة المطورة ستوفر تجربة صوتية تفاعلية ‏وأكثر تعبيراً، وستكون متاحة على أجهزة “آيفون” و”آيباد” و”ماك” عبر ‏تطبيق مستقل متوافق مع تقنية الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة، فيما لا ‏يزال العمل مستمراً لإتاحتها على الساعات الذكية‎.‎

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي واللغوي، أوضحت “أبل” أن المساعد ‏الصوتي الجديد سيبدأ باللغة الإنكليزية أولاً مع التخطيط لإضافة لغات أخرى ‏قريباً، مبينة أن الخدمة لن تتوفر “بصفة مبدئية” في دول الاتحاد الأوروبي، ‏كما لن تتاح في الصين إطلاقاً حتى استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية ‏هناك‎.‎

وعلى صعيد البرمجيات، أعلنت الشركة أن نظام التشغيل القادم‎ “iOS 27” ‎سيتوافق مع طراز “آيفون 11” فما فوق، في حين سيم تحمل النسخة الجديدة ‏من نظام تشغيل أجهزة الحاسوب اسم “غولدن غيت‎”.‎

وتسعى “أبل” من خلال هذه الخطوة إلى سد الفجوة التنافسية مع الشركات ‏التكنولوجية الكبرى مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” اللتين قطعتا أشواطاً ‏متقدمة في دمج الذكاء الاصطناعي بأنظمة الحوسبة اليومية‎.‎

تحديثات جديدة لحماية وسلامة الأطفال



وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن إطلاق حزمة من ميزات الأمان ‏والرقابة الأبوية لحماية الأطفال، تشمل أدوات تتيح للآباء تحديد التطبيقات ‏المسموح بها تلقائياً، وميزة طلب التصفح التي تلزم الأطفال بالحصول على ‏إذن مسبق قبل زيارة أي موقع إلكتروني جديد‎.‎

كما تضمن التحديث تقنيات متطورة لطمس الصور التي تحتوي على مشاهد ‏عنف تلقائياً في تطبيقات المراسلة وإخطار أولياء الأمور، وذلك تكملة ‏لأدوات سابقة كانت مخصصة لحظر المحتوى الإباحي‎.‎

يشار إلى أن الشركة تتعاون حالياً مع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ‏لإعداد دليل استرشادي يساعد العائلات على بناء عادات رقمية صحية ‏لأطفالهم‎.‎