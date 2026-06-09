أبل تكشف عن “سيري ‏AI‏” بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة وتجربة صوتية ‏تفاعلية‎ ‎

واشنطن -سانا
كشفت شركة “أبل” الأمريكية اليوم الإثنين عن إطلاق تحديث جديد ومطوّر لمساعدها الصوتي “سيري” مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحسين ميزات التعرف على الصوت وتوفير تطبيق مستقل، وذلك بعد عامين من التطوير المستمر لمنتجاتها الذكية.
ونقلت رويترز عن الشركة قولها في بيان خلال مؤتمر المطورين العالمي السنوي في مقرها الرئيسي بكوبرتينو بولاية كاليفورنيا: ” إن البرنامج الجديد الذي أُطلق عليه اسم “سيري إيه.آي”، يتمتع بمعرفة واسعة تتيح للمستخدمين الحصول على تفاصيل دقيقة من الإنترنت عند الاستجابة للاستفسارات، فضلاً عن إمكانية العودة إلى المحادثات السابقة والوصول إلى البيانات غير المحفوظة رسمياً، كالعناوين المرسلة عبر الرسائل النصية”.
سيري AI… تجربة صوتية أكثر ذكاءً وتفاعلاً
وأشارت الشركة إلى أن النسخة المطورة ستوفر تجربة صوتية تفاعلية وأكثر تعبيراً، وستكون متاحة على أجهزة “آيفون” و”آيباد” و”ماك” عبر تطبيق مستقل متوافق مع تقنية الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة، فيما لا يزال العمل مستمراً لإتاحتها على الساعات الذكية.
وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي واللغوي، أوضحت “أبل” أن المساعد الصوتي الجديد سيبدأ باللغة الإنكليزية أولاً مع التخطيط لإضافة لغات أخرى قريباً، مبينة أن الخدمة لن تتوفر “بصفة مبدئية” في دول الاتحاد الأوروبي، كما لن تتاح في الصين إطلاقاً حتى استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية هناك.
وعلى صعيد البرمجيات، أعلنت الشركة أن نظام التشغيل القادم “iOS 27” سيتوافق مع طراز “آيفون 11” فما فوق، في حين سيم تحمل النسخة الجديدة من نظام تشغيل أجهزة الحاسوب اسم “غولدن غيت”.
وتسعى “أبل” من خلال هذه الخطوة إلى سد الفجوة التنافسية مع الشركات التكنولوجية الكبرى مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” اللتين قطعتا أشواطاً متقدمة في دمج الذكاء الاصطناعي بأنظمة الحوسبة اليومية.
تحديثات جديدة لحماية وسلامة الأطفال
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن إطلاق حزمة من ميزات الأمان والرقابة الأبوية لحماية الأطفال، تشمل أدوات تتيح للآباء تحديد التطبيقات المسموح بها تلقائياً، وميزة طلب التصفح التي تلزم الأطفال بالحصول على إذن مسبق قبل زيارة أي موقع إلكتروني جديد.
كما تضمن التحديث تقنيات متطورة لطمس الصور التي تحتوي على مشاهد عنف تلقائياً في تطبيقات المراسلة وإخطار أولياء الأمور، وذلك تكملة لأدوات سابقة كانت مخصصة لحظر المحتوى الإباحي.
يشار إلى أن الشركة تتعاون حالياً مع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لإعداد دليل استرشادي يساعد العائلات على بناء عادات رقمية صحية لأطفالهم.