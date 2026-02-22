ولادة فيلة صغيرة في حديقة بوفال الفرنسية بعد أكثر من عقد

باريس-سانا

شهدت حديقة حيوانات “بوفال” وسط فرنسا ولادة فيلة صغيرة، في أول حدث من نوعه بالحديقة منذ عام 2013، بعد انتظار استمر نحو 13 عاماً.

وبحسب ما نقل موقع CNN، أكد فريق الحديقة أن عملية الولادة جرت بنجاح، وأن الفيلة الصغيرة تتمتع بصحة جيدة وتخضع لمراقبة بيطرية مستمرة، وسط تفاعل طبيعي مع والدتها وبقية أفراد القطيع.

وأوضح القائمون على الحديقة أن هذه الولادة تندرج ضمن برامج الحفاظ على سلالات الفيلة في أوروبا، والتي تهدف إلى دعم التنوع الحيوي وتعزيز فرص التكاثر في بيئات آمنة.

وبحسب القائمين على الحديقة تتيح هذه الخطوة للباحثين فرصة دراسة سلوك الفيلة الصغيرة في مراحلها الأولى، إلى جانب إسهامها في تعزيز الجذب السياحي للحديقة.

وتعد الفيلة من الأنواع التي تتطلب برامج رعاية دقيقة وتخطيطاً طويل الأمد لضمان استمرار تكاثرها في حدائق الحيوان، نظراً لطول فترة الحمل وتعقيد احتياجاتها البيئية.