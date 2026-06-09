ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بدفع من قطاع التكنولوجيا

واشنطن-سانا

أغلقت معظم الأسهم الأمريكية على ارتفاع في تداولاتها اليوم الإثنين، مدفوعة بمكاسب شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا، في محاولة من المستثمرين لتعويض الخسائر الحادة التي سجلتها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفع بمقدار 22.07 نقطة، أي ما يعادل 0.30 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7405.81 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع 222.13 نقطة، بنسبة0.86 بالمئة، ليصل إلى25931.56 نقطة.

في المقابل، سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بمقدار 75.61 نقطة، وبنسبة 0.15 بالمئة، ليغلق عند مستوى 50791.17 نقطة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسهم شركة أبل تراجعاً في أواخر التداولات، على الرغم من إعلانها عن تحديثات جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ساهم قطاع التكنولوجيا ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في قيادة هذا الارتفاع، ليعوضا جانباً من خسائر الجلسة السابقة التي تسببت بفقدان نحو تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات الرقائق المدرجة في البورصة الأمريكية، في حين سجلت أسهم شركة إنتل قفزة ملحوظة عقب أنباء عن تلقيها طلبات تصنيع ضخمة لوحدات المعالجة.

يشار إلى أن الأسواق العالمية تعيش حالة من الترقب الحذر تزامناً مع الحراك الدبلوماسي الجاري لإنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.