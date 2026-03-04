باحثون في جامعة الشارقة يطورون طوباً صديقاً للبيئة من رمال الصحراء

أبو ظبي-سانا

طور باحثون في جامعة الشارقة بالإمارات طوباً صديقاً للبيئة يعتمد على رمال الصحراء ومخلفات صناعية بديلاً عن الإسمنت البورتلاندي التقليدي، في خطوة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لقطاع البناء وتعزيز استخدام مواد أكثر استدامة.

وذكر موقع “EurekAlert” المتخصص بالأخبار العلمية أن الطوب الجديد يجمع بين الاستدامة البيئية والأداء الميكانيكي الجيد، حيث أوضح الدكتور محمد جمال عرب أستاذ هندسة الأساسات والجيوتقنية في الجامعة، أن بعض الخلطات أظهرت مقاومة أعلى للضغط والانحناء مقارنة بالطوب التقليدي.

وأشار إلى أن المادة الجديدة تتميز أيضاً بمتانة جيدة في مواجهة الكبريتات ودورات البلل والجفاف وامتصاص الماء، إضافة إلى أنها تتصلب عند درجة حرارة الغرفة من دون الحاجة إلى أفران حرق، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

وأوضح الباحث أن المادة أصبحت ناضجة علمياً للانتقال إلى المرحلة التطبيقية، إلا أن تحويلها إلى منتج تجاري يتطلب إجراء تجارب إنتاج شبه صناعية وتحليل الجدوى الاقتصادية ودراسة دورة الحياة، فضلاً عن استيفاء المواصفات والمعايير المعتمدة في كل دولة.

ويعد البحث عن بدائل للإسمنت البورتلاندي أمراً مهماً في ظل ما تسببه صناعة البناء من انبعاثات كربونية مرتفعة، ما يدفع العلماء إلى تطوير مواد بناء أكثر استدامة وصديقة للبيئة.