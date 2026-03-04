باحثون في جامعة الشارقة يطورون طوباً صديقاً للبيئة من رمال الصحراء

shutterstock 2530861365 1772495006 باحثون في جامعة الشارقة يطورون طوباً صديقاً للبيئة من رمال الصحراء

أبو ظبي-سانا

طور باحثون في جامعة الشارقة بالإمارات طوباً صديقاً للبيئة يعتمد على رمال الصحراء ومخلفات صناعية بديلاً عن الإسمنت البورتلاندي التقليدي، في خطوة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لقطاع البناء وتعزيز استخدام مواد أكثر استدامة.

وذكر موقع “EurekAlert” المتخصص بالأخبار العلمية أن الطوب الجديد يجمع بين الاستدامة البيئية والأداء الميكانيكي الجيد، حيث أوضح الدكتور محمد جمال عرب أستاذ هندسة الأساسات والجيوتقنية في الجامعة، أن بعض الخلطات أظهرت مقاومة أعلى للضغط والانحناء مقارنة بالطوب التقليدي.

وأشار إلى أن المادة الجديدة تتميز أيضاً بمتانة جيدة في مواجهة الكبريتات ودورات البلل والجفاف وامتصاص الماء، إضافة إلى أنها تتصلب عند درجة حرارة الغرفة من دون الحاجة إلى أفران حرق، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

وأوضح الباحث أن المادة أصبحت ناضجة علمياً للانتقال إلى المرحلة التطبيقية، إلا أن تحويلها إلى منتج تجاري يتطلب إجراء تجارب إنتاج شبه صناعية وتحليل الجدوى الاقتصادية ودراسة دورة الحياة، فضلاً عن استيفاء المواصفات والمعايير المعتمدة في كل دولة.

ويعد البحث عن بدائل للإسمنت البورتلاندي أمراً مهماً في ظل ما تسببه صناعة البناء من انبعاثات كربونية مرتفعة، ما يدفع العلماء إلى تطوير مواد بناء أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

GettyImages 1096754960 1771403631 باحثون في جامعة الشارقة يطورون طوباً صديقاً للبيئة من رمال الصحراء
ابتكار طبي: مسامير حيوية جديدة تسرع التئام العظام بعد الجراحة
مخترع كندي يطوّر مظلة طائرة ذكية تتبع المستخدم في المطر والشمس
سوني تدرس تأجيل إطلاق «بلاي ستيشن 6» إلى عام 2029
دراسة دولية: انقلاب مغناطيسي للأرض قبل 40 مليون عام استمر 70 ألف سنة
الكشف عن ملابس ذكية تُبرّد الجسم حتى 10 درجات مئوية صيفاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك