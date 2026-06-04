«تيك توك» توسّع خدماتها نحو نموذج التطبيقات الشاملة.. حجز فنادق ومدفوعات وتسوق من منصة واحدة

بكين-سانا

تواصل منصة «تيك توك» توسيع نطاق خدماتها الرقمية في إطار مساعيها للتحول إلى ما يُعرف بـ«التطبيق الخارق»، عبر إضافة مزايا جديدة تتجاوز مشاركة مقاطع الفيديو، لتشمل التسوق الإلكتروني وحجز الفنادق وخدمات الدفع المالي.

ووفقاً لما ذكره موقع TechCrunch التقني أمس الأربعاء، بدأت المنصة خلال الأشهر الماضية طرح خدمات جديدة تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة عبر «تيك توك شوب»، إلى جانب اختبار أدوات لحجز الفنادق والمعالم السياحية وإجراء المدفوعات من داخل التطبيق.

وأطلقت الشركة مؤخراً خدمة «تيك توك غو» للمستخدمين في الولايات المتحدة بشكل تجريبي، والتي تتيح استكشاف الفنادق والمواقع السياحية وحجزها بالاعتماد على المحتوى المنشور داخل المنصة، في خطوة تعزز حضورها في قطاع خدمات السفر والسياحة الرقمية.

كما تعمل «تيك توك» على توسيع خدماتها المالية، إذ تسعى للحصول على تراخيص مصرفية ومالية في عدد من الأسواق، بما يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها داخل التطبيق، إلى جانب الاستفادة من خدمات التمويل والدفع الإلكتروني.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تستلهم نموذج التطبيقات الشاملة التي تجمع خدمات متعددة ضمن منصة واحدة، على غرار تطبيق «وي تشات» الذي يدمج التواصل الاجتماعي والمدفوعات والتسوق وحجز الخدمات.